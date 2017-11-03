Евгений Куйвашев встретился с новым Генконсулом Киргизии в Екатеринбурге Бообеком Салимжановым. Фото: областной департамент информполитики

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с недавно назначенным Генеральным консулом Республики Киргизия в Екатеринбурге Бообеком Салимжановым. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

В ходе состоявшегося разговора шла речь о расширении прямых поставок сельхозпродукции из Киргизии на Средний Урал, а также об участии свердловских предприятий в модернизации киргизских производств.

Напомним, по итогам января-июня 2017 года товарооборот Свердловской области и Киргизии вырос в два раза (по сравнению с первым полугодием 2016 года) и достиг 32 млн долларов США.