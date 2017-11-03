Владимир Путин призвал общественников ломать «бюрократическую закостенелось» чиновников

Владимир Путин встретился с общественниками. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин призвал российских общественников ломать «бюрократическую закостенелось» чиновников. Такое заявление он сделал на пленарном заседании Форума активных граждан «Сообщество».

Как сообщает официальный сайт Кремля, на это мероприятие, проходящее в Москве, собрались свыше 3500 человек.

— Да, конечно, не везде чиновники пока готовы к диалогу, к совместной работе, но именно ваша настойчивость и убедительность ломает эту бюрократическую закостенелось, — сказал глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что «грех не поддержать такие начинания».