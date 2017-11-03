МИД РФ объявил о прекращения действия соглашения о сотрудничестве России и Украины в сфере телевидения

Россия и Украина перестали официально сотрудничать в сфере телевидения. Фото: Александр Зайцев

Министерство иностранных дел РФ сегодня опубликовало на официальном интернет-портале правовой информации сообщение о прекращении действия соглашения о сотрудничестве России и Украины в сфере телевидения. Напомним, это соглашение было подписано в Москве 23 октября 2000 года.

«21 октября 2017 года прекращено действие соглашения между Правительством РФ и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания», — говорится в документе.

Напомним, в реальности конструктивный диалог между двумя странами в сфере работы средств массовой информации прекратился более двух лет назад.