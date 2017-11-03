Средневзвешенная цена нового автомобиля в России равна 1,33 миллиона рублей

Средневзвешенные цены на новые автомобили в России варьируются от 530 тысяч рублей до 5,68 миллиона рублей. Фото: «Автостат»

По итогам января-сентября 2017 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России достигла 1,33 млн рублей. Об этом сообщает аналитическое агенство «Автостат».

Стоит отметить, что средняя цена иномарки почти в три раза превышает аналогичный показатель по отечественным машинам. Иномарки продаются в среднем за 1,54 млн рублей, а продукция российского автопрома — за 580 тыс. рублей.

Самым дорогим автомобилем на российском рынке оказался Land Rover: средневзвешенная цена — 5,68 млн рублей. А самым доступным стал японский Datsun с ценой 530 тыс. рублей.