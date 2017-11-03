Выжившего в свердловском лесу Диму Пескова завтра покажут в телепередаче Андрея Малахова

Завтра вечером на телеканале «Россия-1» выйдет телепередача «День народного единства с Андреем Малаховым». Одним из её героев станет мальчик Дима Песков, найденный в лесу возле Рефтинского водохранилища.
Как говорится в анонсе этой телепередачи, героями шоу Андрея Малахова стали люди, которыми гордится наша страна.
Дима Песков принял участие в съёмках вместе с семьёй и волонтёрами, занимавшимися его поиском. Напомним, этот четырёхлетний мальчик в полном одиночестве провёл четыре дня в свердловском лесу.