Выжившего в свердловском лесу Диму Пескова завтра покажут в телепередаче Андрея Малахова

Нынешним летом Дима Песков вместе с мамой Альфией Шайнуровой вернулся домой после лечения в больнице. Фото: Владимир Мартьянов

Завтра вечером на телеканале «Россия-1» выйдет телепередача «День народного единства с Андреем Малаховым». Одним из её героев станет мальчик Дима Песков, найденный в лесу возле Рефтинского водохранилища.

Как говорится в анонсе этой телепередачи, героями шоу Андрея Малахова стали люди, которыми гордится наша страна.

Дима Песков принял участие в съёмках вместе с семьёй и волонтёрами, занимавшимися его поиском. Напомним, этот четырёхлетний мальчик в полном одиночестве провёл четыре дня в свердловском лесу.