Благодаря дублю защитника ФК «Урал» ушёл от первого домашнего поражения

Футбольный клуб «Урал» в матче 16 тура чемпионата России футболу не смог обыграть московское «Динамо». Итоговый счёт - 2:2.

«Шмели» начали активно и уже на 17 минуте смогли выйти вперёд: после розыгрыша углового защитник Грегор Балажиц, воспользовавшись ошибкой вратаря Антона Шунинна, отправил мяч в пустые ворота - 1:0.

Однако во втором тайме «Урал» откровенно расслабился. И сначала на 49 минуте Тони Шуньич сравнивает счёт, а потом на 74 минуте Антон Терехов и вовсе вывел «Динамо» вперёд - 1:2. Всё шло к первому домашнему проигрышу «шмелей», но всё тот же Грегор Балажиц спас «Урал» и на 90 минуте сравнял счёт - 2:2. Екатеринбуржцы не проигрывают четвёртый матч подряд.

«Урал» набрал 24 очка и занимает пятую строчку в турнирной таблице.