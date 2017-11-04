Куда пойти свердловчанам в День народного единства?

Сегодня вся Россия отмечает День народного единства. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 4 ноября, в Свердловской области пройдёт ряд мероприятий в честь празднования Дня народного единства. "ОГ" рассказывает, куда можно отправиться в праздник уральцам.

Центральной площадкой празднования станет площадь Труда в Екатеринбурге, где в 12:00 стартует митинг-концерт, который пройдёт под девизом «Мы едины!». С праздником уральцев поздравит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Торжественные митинг-концерты стартуют в полдень и в других муниципалитетах области.

В 10:00 в мультимедийном парке «Россия - моя история» (ул. Народной воли, 49) пройдёт церемония вступления юных свердловчан в ряды Российского движения школьников и Юнармии.

В 11:15 от Свято-Троицкого кафедрального собора (ул. Р.Люксембург, 57 а) после литургии, которую совершит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, стартует приуроченное к празднику Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства шествие до Храма-на-Крови (ул. Царская, 10). Будет сделано две остановки для молебна у храма «Большой Златоуст» и у часовни святой великомученицы Екатерины на Площади Труда.

В 11:00 в Свердловском государственном областном дворце народного творчества (ул. Фестивальная, 12) стартует окружной фестиваль «Промыслы и ремёсла народов в России». В 14:00 состоится открытие фестиваля,после чего начнётся праздничный концерт «Вместе - мы Россия» с участием Уральского государственного академического русского народного хора и образцового коллектива студии народного танца «Спутник».

В 12:00 в селе Усть-Утка около памятника Единению России пройдёт фестиваль «Наша география». Гости примут участие в праздничном митинге, полюбуются выступлением творческих коллективов Нижнего Тагила и смогут станцевать флешмоб.

В 15:00 в Свердловском музыкальном училище им. П.И. Чайковского (ул. Первомайская, 22, Зал Маклецкого) откроется XXIII Всероссийский фестиваль традиционной мужской культуры «Дмитриев день». Гостям представят борьбу на опоясках и кулачные бои, а также многоголосные песни, игру на старинных видах гармоней, гуслях, балалайке. Запланированы ярмарки мастеров в Екатеринбурге и Первоуральске, показ традиционных народных костюмов.

Вечером, в 18:00в мультимедийном парке «Россия - моя история» стартуют всероссийские акции «Ночь искусств» и «Ночь истории», посвящённые в этом году 100-летию революции и Дню народного единства. 110 театров, библиотек, культурных центров, кинотеатров и 92 музея будут работать для свердловчан до 23:00 по всей Свердловской области от Пелыма до Полевского, от Красноуфимска до Тавды (всего присоединяются 103 населённых пункта).