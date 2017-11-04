В Екатеринбурге спасатели тушили минувшей ночью пожар на площади 600 квадратных метров

В Екатеринбурге вчера, 3 ноября, вечером в диспетчерскую поступило сообщение о возгорании домов в садовом товариществе на 18-м км Московского тракта. 57 спасателей с помощью 16 единиц техники ночью боролись с пожаром на площади 600 кв. м., сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Открытое горение удалось ликвидировать около 00:02, проливка и разборка сгоревших конструкций завершились в 2:35.

- Плотная застройка способствовала быстрому распространению огня. К тому же, тушение пожара осложняла удалённость источников противопожарного водоснабжения, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В результате пожара повреждены три дома в садовом товариществе и прилегающие к ним постройки.