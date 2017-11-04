В ноябрьские праздники на Среднем Урале установится тёплая и малоснежная погода

В ноябрьские праздники на Среднем Урале установится тёплая и малоснежная погода. Фото: Алексей Кунилов

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Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

В ноябрьские праздники, с 4 по 6 ноября, тёплая и малоснежная погода установится на Среднем Урале. При этом ожидается, что юго-западный, западный ветер усилится до 5-10 м/с,сообщает Уральский гидрометцентр.

В первые длинные выходные ноября днём столбик термометра будет подниматься до -2...+3, ночью - опускаться до -3...-8.

Ранее синоптики уже рассказывали свердловчанам о погоде в День народного единства. Сегодня, 5 и 6 ноября ожидается облачность с прояснениями, небольшой снег в нескольких свердловских городах, на дорогах гололёдица.

В Екатеринбурге в ноябрьские праздники будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днём воздух будет прогреваться до 0...+3, ночью - холодать до -2...-5.

Добавим, "ОГ" рассказала, куда можно пойти уральцам в День народного единства.