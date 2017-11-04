РЖД приостановили продажу билетов в плацкарт и общие вагоны

Продажи билетов возобновятся сразу после того, как регулятор определит тарифы на перевозки пассажиров. Фото: Алексей Кунилов

ОАО РЖД приостановило продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании, которые отправляются в 2018 году. Это связано с тем, что ФАС не принял решение по уровню тарифов на будущий год, сообщается на сайте РЖД.

При этом данные меры не коснутся скоростных поездов и "Сапсанов".

Продажи билетов возобновятся сразу после того, как регулятор определит тарифы на перевозки пассажиров, заверили в РЖД, пишет РИА Новости. Если цена проезда изменится, то людям, уже купившим билеты, компенсируют разницу или предложат возвратить билеты без штрафных санкций.