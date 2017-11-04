У свердловчан есть шанс увидеть, как звезда Альдебаран "сыграет в прядки" с Луной

Покрытие Луной звезды Альдебаран. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

У свердловчан есть шанс увидеть, как ранним утром 6 ноября звезда Альдебаран "сыграет в прядки" с Луной. Явление будет наблюдаться в западной части неба низко над горизонтом в телескоп, сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Правда, для эффективного наблюдения потребуется наличие ясного неба. О том, какая погода ждёт свердловчан в ноябрьские праздники, можно прочитать здесь.

- Покрытие Луной звезды Альдебаран произойдёт с 8:10 до 9:04. Интересно наблюдать покрытие и открытие звезды, -отметил Владилен Санакоев.

Фото: покрытие Луной звезды Альдебаран

Добавим, с 4 по 11 ноября МКС летит близко к Среднему Уралу. У свердловчан есть также возможность с помощью телескопа рассмотреть солнечные батареи станции ранним утром в южной части неба.