На конкурсе "Директор школы - 2017" второе место занял Алексей Крылов из Екатеринбурга

Конкурсные мероприятия финала конкурса "Директор школы - 2017" в Москве проходили в течение последней недели. Всего на конкурс в этом году организаторы получили более 300 заявок. В результате заочного отбора были отобраны 30 участников очного этапа, которых пригласили в столицу для дальнейших испытаний. В их числе оказались шестеро представителей Свердловской области - директоров школ Екатеринбурга. К заключительному этапу в десятку лучших вошли директора школ под номерами 43 и 180 Екатеринбурга.

Надо сказать, что Алексей Крылов, много лет стоящий во главе лицея 180 Чкаловского района уральский столицы, однажды уже побеждал во Всероссийском педагогическом конкурсе - он взял хрустального пеликана на "Учителе года" в 2001 году. Опыт состязаний подобного уровня у него был. Да и работа в качестве руководителя одного из самых авторитетных образовательных учреждений областного центра тоже говорила сама за себя. Так что лидерские позиции в самом финале "Директора школы - 2017" оказались оправданными. Хотя перед конкурсом Алексей Крылов пояснил "ОГ", что шансов на победу в испытаниях не так много - уж слишком много оказалось в Москве финалистов от одного региона...

Между тем заслуженное второе место по итогам конкурса на лучшего директора школы России в 2017 году занял именно Алексей Крылов, директор лицея 180 Екатеринбурга. Первое получил директор школы 85 Казани Ренат Хайбуллин. Темой конкурса в этом году стала "Школа без отстающих". "ОГ" обсудит её с Алексеем Крыловым в одном из следующих выпусков газеты.