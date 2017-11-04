Владимир Путин поздравил свердловчан с Днём народного единства

Владимир Путин направил в адрес Евгения Куйвашева поздравительную телеграмму с Днём народного единства. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева поздравительную телеграмму с Днём народного единства. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

«Патриотизм, гражданственность, уважение к истории Отечества, ответственность за его судьбу на протяжении многих веков скрепляли наш народ, помогали ему преодолевать испытания. Приверженность этим ценностям делает нас сильнее, придаёт уверенность во всех начинаниях», - говорится в послании главы страны.

В поздравлении, направленном Евгению Куйвашеву председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, подчёркивается важность согласия, единства и взаимной поддержки для современной России.

«Этот праздник напоминает нам о героических страницах нашей истории, традициях гражданственности и патриотизма российского народа. Он символизирует идею национального согласия и сплочённости», – сообщается в послании спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Поздравления в адрес главы региона также направили председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, и руководитель администрации Президента РФ Антон Вайно.

Добавим, Евгений Куйвашев в свою очередь поздравил свердловчан с Днём народного единства, отмечаемым 4 ноября. В честь праздника по улицам уральской столицы крестным ходом прошли более 5,5 тыс. православных верующих. "ОГ" рассказала о том, куда ещё можно сегодня пойти свердловчанам и какая погода ожидается в ноябрьские праздники.