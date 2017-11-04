В США продолжают рассекречивать документы об убийстве Джона Кеннеди

Национальный архив США опубликовал ещё 676 документов документов, связанных с убийством 35-го американского президента Джона Кеннеди в 1963 году. Большая часть (553) из них была предоставлена ЦРУ, сообщается на сайте ведомства.

В опубликованных документах упоминаются ранее уже известные факты, в том числе встреча убийцы Ли Харви Освальда с советскими дипломатами в Мехико за два месяца до покушения на Джона Кеннеди. Также в рассекреченном меморандуме ЦРУ от 1975 года опровергается теория связи убийцы с американским разведывательным управлением и другими спецслужбами США. Отмечается, что Освальд якобы думал о "мирном переезде в Советский Союз" сразу после преступления.

Напомним, Джона Кеннеди застрелили 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас. По официальной версии, убийство совершил снайпер-одиночка Ли Харви Освальд, которого убили через два дня после покушения на президента. Споры о смерти 35-го президента США не прекращаются до сих пор.

Добавим, в июле нынешнего года Национальный архив США рассекретил показания агента КГБ об убийстве Джона Кеннеди. В конце октября были опубликованы ещё 2,8 тыс. документов.