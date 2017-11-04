Норвежские спасатели подняли со дна российский вертолёт Ми-8

В ночь на субботу норвежские спасатели достали со дна Северного Ледовитого океана затонувший у побережья Шпицбергена российский вертолёт Ми-8. При этом тел там не было обнаружено, сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсула в Баренцбурге Вячеслава Николаева.

В ближайшее время на поверхность также вытащат бортовые самописцы, находящиеся в хвосте вертолёта. Операция по поиску продолжается с помощью глубоководных аппаратов.

Напомним, вертолёт авиакомпании "Конверс Авиа" летел из посёлка Пирамида в российский шахтёрский поселок Баренцбург. 26 октября 18:04 по уральскому времени с ним была потеряна связь, о пропаже был извещён норвежский спасательный центр. На борту находились пять членов экипажа и три сотрудника НИИ Арктики и Антарктики.

30 октября в 130 метрах от места крушения было обнаружено тело одного погибшего. До поднятия фюзеляжа вертолёта нашли ещё ботинок и сумку в 80 метрах от места крушения.