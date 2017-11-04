Никита Михалков снова раскритиковал Ельцин Центр. Фото: кадр из передачи "Бесогон ТВ"

Сюжет Никита Михалков vs Ельцин Центр

Никита Михалков заявил, что деятельность Ельцин Центра разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно.

Российский режиссёр Никита Михалков вновь раскритиковал Ельцин Центр в последнем выпуске своей авторской программы "Бесогон ТВ" от 3 ноября. Поводом стало интервью директора музея Дины Сорокиной радиостанции "Голос Америки", в котором она называет режиссёра главным оппонентом Центра.

Никита Михалков в очередной раз пояснил свою позицию к Ельцин Центру. Он перечислил тех, кто дал положительную оценку при посещении музея: Алексей Венедиктов, Ирина Хакамада, Юлий Гусман, Владимир Познер, Николай Сванидзе.

"Как вы думаете, почему среди тех, кто выступал, нет ни одного космонавта, большого ученого, великого хирурга академика, большого писателя, художника, крестьянина, руководителя производства? Государство абсолютно беспомощного перед владельцами строившегося десятилетиями. Именно поэтому мы не видим ни одного рабочего или учёного", - пришёл к выводу российский режиссёр.

Он также обвинил одного из руководителей Фонда Ельцина в тесных связях с НАТО, а Ельцин Центр - в отношения с консульством США в Екатеринбурге. Также Никита Михалков вспомнил своё обращение к председателю Совета Федераци РФ Валентине Матвеенко с просьбой скорректировать программы музея Ельцина, и ворон, закидавших Центр камнями: "Видимо так получилось, что Валентину Ивановну сначала услышали не сенаторы, а пернатые".

Напомним, в декабре 2016 года в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации Никита Михалков заявил, что деятельность Ельцин Центра разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно, поскольку предоставляет необъективную оценку истории России. Данное заявление вызвало бурную реакцию в обществе.Наина Ельцина сразу же написала режиссёру ответ. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил его посетить Ельцин Центр. Российский режиссёр 17 декабря прибыл в Екатеринбург и побывал в Ельцин Центре. В апреле нынешнего года критика коснулась Центра из-за митингов против коррупции, прошедших 26 марта во многих городах России, в том числе на Урале.