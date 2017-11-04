День народного единства собрал более 10 тысяч свердловчан

День народного единства собрал более 10 тысяч свердловчан. Фото: Владимир Марьянов

День народного единства, отмечаемый сегодня, 4 ноября, собрал более 10 тыс. свердловчан. Торжественные мероприятия прошли во всех городах Среднего Урала, сообщает областной департамент информполитики.

В Екатеринбурге митинг на площади Труда у памятника основателям города по традиции предварял марш гражданских активистов - две колонны из представителей общественных организаций, профсоюзов и политических партий.

"Эта дата является для нас напоминанием, что вокруг больших задач необходимо объединяться. То, что так много людей сегодня пришли сюда, говорит о том, что мы к такому объединению готовы", - обратился к горожанам Евгений Куйвашев.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назвал День народного единства днём великой радости.

"Уральский характер помогал нам всегда выстоять. Наша сплочённость и совместный труд помогли достичь многого", - отметила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Фото: Владимир Марьянов

Добавим, крестный общегородской ход собрал сегодня более 5,5 тыс. екатеринбуржцев.