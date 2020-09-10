Евгений Куйвашев оценил перспективы развития севера области

Объекты Евгений Куйвашев осмотрел вместе с мэрами северных городов, членами кабинета министров и депутатами разного уровня. Фото: Департамент информационной политики СО

Губернатор Евгений Куйвашев совершил рабочую поездку в муниципалитеты Северного управленческого округа. Главной темой стали перспективы территории.

Глава региона встретился с местными ветеранами, предпринимателями, работниками образования, депутатами муниципальных дум. Участники говорили о достижениях территории и её перспективах. Особое внимание было уделено экономике и инвестиционной привлекательности севера области.

– Если вернуться на несколько лет назад – вспомнить, какими были северные муниципалитеты в 2012, 2013, 2014 годах – мы поймем, что сегодня их облик очень изменился, – подчеркнул Евгений Куйвашев. – Сейчас это совершенно другие города – более комфортные, благоустроенные. Для того чтобы эффективно продолжить эту работу, нам нужно и дальше двигаться в русле задач, поставленных Президентом России, и национальных проектов.

Видно это на примере Краснотурьинска, который принимал встречу. Там работает крупный бизнес, в частности, предприятия «РУСАЛ» и «Полиметалл». Там же функционирует территория опережающего социально-экономического развития. Благоприятный инвестиционный климат на территории позволяет решать и социальные проблемы. Так, в Краснотурьинской городской больнице ведётся строительство нового терапевтического отделения, там же будут лечить инфекционных больных. Проект ведётся при финансовой поддержке «РУСАЛа».

Ещё один показательный пример развитого муниципалитета – Североуральский городской округ. Там в рамках нацпроекта «Образование» для подростков были созданы два центра «Точка роста». Кроме того, в школе №9 был сделан капитальный ремонт, стоимость которого составила 99,3 млн рублей. На 40 млн рублей закуплены оборудование и мебель. Деньги были выделены из областного и местного бюджетов. В обновленной школе будет учиться 321 человек, причём в одну смену – всё благодаря реконструкции. Впрочем, властям ещё есть над чем работать. Впереди ремонт школы №13 в посёлке Черемухово, завершение работы над парком «Роща памяти» в посёлке Калья и другие проекты.

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