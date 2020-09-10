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10 сентября 2020, 16:52

Заксобрание приняло подписи за возвращение прямых выборов мэров

Екатеринбург

Фото: Галина Соловьева

Инициативная группа за возвращение прямых выборов мэра передала собранные 13 020 подписей в Законодательное собрание Свердловской области. Об этом сообщил один из активистов движения Владислав Постников. Представители облдумы проверяли и пересчитывали бланки в течение нескольких часов.

Теперь, как уже сообщала «Облгазета», подписи должна проверить специальная комиссия. На процесс, согласно нормам регионального законодательства, отводится 14 дней. Если замечаний к оформлению документов не будет, Законодательное собрание примет законопроект на рассмотрение.

Между тем вчера в ходе пресс-конференции с региональными журналистами об инициативе высказался пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что она обязательно должна быть рассмотрена, но напомнил о прецедентах, когда противостояние органов власти региона и областного центра мешало развитию территории. Позицию Кремля относительно инициативы Дмитрий Песков озвучивать не стал.

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Областная газета Свердловской области

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