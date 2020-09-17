Дмитрий Медведев награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Дмитрий Медведев получил награду за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин наградил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Он получил награду за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу.

Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Фото: портал правовой информации

Отметим, что в понедельник, 14 сентября, Дмитрий Медведев отмечал юбилей - ему исполнилось 55 лет. Дмитрий Медведев возглавлял Правительство РФ с 8 мая 2012 года по 15 января 2020 года, после чего он был назначен на пост заместителя председателя Совета Безопасности.

Он является обладателем орденов "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, памятной медали А. М. Горчакова, Крапового берета и ряда иностранных наград. В 2007 году Дмитрий Медведев стал лауреатом премии "Фемида" за большой личный вклад в разработку четвёртой части Гражданского кодекса и личное представление проекта в Госдуме.