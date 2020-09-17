Полпред высказался о выборах мэров, коронавирусе и бюджете

Николай Цуканов выразил своё мнение по острым вопросам, которые постоянно мелькают в информационной повестке. Фото: Владимир Мартьянов

Полномочный представитель Президента УрФО Николай Цуканов встретился с журналистами региона и ответил на ряд резонансных вопросов. «Облгазета» собрала самые яркие высказывания.

О второй волне COVID-19.

Подготовка к ней идёт, главное – своевременно приобрести лекарства. И чтобы эпидемия гриппа не наложилась на коронавирус. Региональным минздравам есть над чем работать по прививочным кампаниям. Кроме того, сейчас в городе сложно увидеть человека в маске. Самое простое — сказать, что врачи виноваты. А мы сами в этом, может быть, виноваты. Посмотрите, сколько школ уже закрылось. Никакая система здравоохранения не справится, если мы будем наплевательски относиться к своему здоровью.

О национальных проектах. ﻿

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, задачу по нацпроектам никто не снимал. Мы разговариваем постоянно с субъектами, видим, насколько пострадали бюджеты – из-за ситуации с коронавирусом, из-за цен на нефть, на газ, из-за других факторов. Свердловская область – порядка 15 млрд рублей. Да практически все регионы почувствовали недополучение средств.

О ситуации с бывшим схиигуменом Сергием.

Законы нужно соблюдать. Дальше мы будем внимательно смотреть, что происходит, постараемся, чтобы всё шло в рамках действующего законодательства. Но что происходит в РПЦ – дело РПЦ, как оформление имущества, так и работа монастыря.

О выборах мэров в уральских городах.

Не надо думать, что произойдет экономическое чудо, если завтра человек мэр будет избран, а не назначен. Я разницы не вижу, если человек мотивирован работать. Конечно, чиновнику приятнее работать, когда он получил поддержку на выборах. Но опираться на мнение жителей ничего не мешает и назначенному мэру. Решение по поводу возврата выборов мэров будут принимать Заксобрание и губернатор, а мы согласимся с их любым решением.

О конфликтах в регионе.

Из шкалы конфликтности убрали больше половины пунктов. Ушёл конфликт екатеринбургских депутатов и мэра, которого депутаты хотели снять, решены вопросы здравоохранения. Власти должны информировать публично, советоваться, но публично выяснять отношения они не должны.

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