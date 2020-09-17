Евгений Куйвашев вручил ключи дольщикам ЖК «Татлин»

Фото: Павел Ворожцов

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев передал дольщикам ключи от квартир в жилом комплексе «Татлин» на улице Готвальда. Постройка имеет 36 этажей. Квартиры в новом объекте получили пострадавшие уральцы, вложившиеся в строительство долгостроя «Первый Николаевский». Завершением проекта занималась компания PRINZIP, строительство осуществлялось при поддержке региональных властей и Сбербанка.

Из рук губернатора ключи от новых квартир получили 72 человека, Евгений Куйвашев вместе с ними лично осмотрел готовое жильё.

Напомним, что в 2012 году возводить ЖК «Первый Николаевский» начала компания «УктусСтрой», но так и не завершила проект. Объект был включён в дорожную карту, работу по которой вела специально созданная в регионе комиссия по решению проблем дольщиков в регионе. Отметим, комиссия начала работать в 2017 году. За это время помощь получили около четырёх тысяч жителей региона, более 700 семей заехали в новое жильё в 2019 году.

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