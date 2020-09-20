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20 сентября 2020, 16:59

Владимир Путин поздравил Анатолия Бибилова с Днём Республики Южной Осетии

Анатолий Бибилов и Владимир Путин

Президент России пожелал южноосетинскому мира и процветания, а их лидеру - здоровья и успехов в государственной деятельности. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с Днём Республики. Государство получило независимость ровно 30 лет назад.

"Уверен, что отношения между нашими странами будут и впредь развиваться в духе Договора о союзничестве и интеграции", - говорится в поздравлении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что РФ будет и дальше оказывать Южной Осетии всевозможное содействие в обеспечении национальной безопасности и решении социально-экономических задач. Президент России пожелал южноосетинскому мира и процветания, а их лидеру - здоровья и успехов в государственной деятельности.

Отметим, что Южная Осетия приобрела независимость от Грузии 20 сентября 1990 года.

Областная газета Свердловской области

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