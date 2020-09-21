Товарооборот между Россией и Белоруссией сократился из-за пандемии

Пример взаимовыгодного сотрудничества Свердловской области с Белоруссией – разработка на Уральском дизельмоторном заводе нового двигателя для автомобилей БелАЗ грузоподъёмностью 240 тонн. Фото: Александр Зайцев

На прошедшей в Сочи 14 сентября встрече на высшем уровне главы двух стран Союзного государства Владимир Путин и Александр Лукашенко особое внимание уделили экономическим отношениям между странами, а именно – снизившемуся из-за пандемии коронавируса товарообороту. Главы государств обсудили и региональное сотрудничество, в том числе подтвердили ранее принятое решение о проведении 28–29 сентября в Минске очередного Форума регионов России и Белоруссии.

Это будет уже шестой большой съезд представителей регионов двух наших стран: первый прошёл в 2014 году в Минске, последующие четыре — в Сочи, Москве, Могилёве и Санкт-Петербурге. В каждом из них участвовали делегации от Среднего Урала, а в состоявшемся в июле 2019 года российско-белорусском форуме большую группу свердловчан возглавляла председатель Заксобрания нашей области Людмила Бабушкина.

Заметим, что Республика Беларусь традиционно является одним из основных зарубежных торговых партнёров нашего региона.

Торговый оборот Свердловской области с Белоруссией в 2016–2019 годах

Год Показатель торгового оборота Экспорт (тыс. долларов) Импорт (тыс. долларов) Сальдо (тыс. долларов) Объём (тыс. долларов) место доля (%) 2016 197 344 13 2,04 114 163 83 181 30 982 2017 260 485 10 2,45 171 943 88 542 83 402 2018 342 149 9 2,62 242 936 99 213 143 723 2019 339 013 7 2,80 227 693 111 320 116 374

Как видим, начиная с 2016 года наша взаимовыгодная торговля с Белоруссией устойчиво росла и к 2019 году республика переместилась с 13-го на 7-е место среди зарубежных торговых партнёров Среднего Урала. В министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области нам сообщили, что 55 процентов всего объёма нашего экспорта в Белоруссию в 2019 году составили металлы и изделия из них. Ещё 29 процентов — продукция уральского машиностроения. Остальные 16 процентов пришлись на изделия химической промышленности (косметические средства, полимеры, резиновые изделия), керамическую плитку, минеральную изоляцию, драгоценные металлы, асбест, продукцию деревообработки, текстиль. Доля продовольствия в нашем экспорте составляет всего 2 процента (в основном растительные масла).

В импорте из Республики Беларусь в Свердловскую область продовольствие занимает весомую долю – 17 процентов. Большей частью — это молочная продукция. Более половины белорусских поставок в наш регион составляет продукция машиностроения (двигатели, автопогрузчики, металлообрабатывающие станки, грузовые автомобили) и химпрома (пластмассы и изделия из них). В меньших объёмах – мебель, одежда, обувь, бумага, стеклянные изделия.

К сожалению, в 2019 году товарооборот Среднего Урала с Белоруссией незначительно (на 0,9 процента) сократился по сравнению с 2018 годом. И хотя сальдо торговли остаётся положительным для Свердловской области, в первом полугодии 2020 года ситуация даже ухудшилась и объём нашей торговли уменьшился ещё на треть в сравнении с тем же периодом прошлого года. Одна из причин — ограничения, введённые из-за распространения коронавирусной инфекции.

В октябре 2019 года делегация Свердовской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым посетила Минск и провела переговоры с руководством Белоруссии о дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

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