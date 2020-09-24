Владимир Путин выступил перед сенаторами: чего ждать россиянам?

Владимир Путин также уделил внимание обновлённой Конституции и предстоящим законодательным переменам. Фото: Kremlin.ru

Глава государства Владимир Путин встретился в Кремле с представителями верхней палаты российского парламента. Особое внимание он уделил обновлённой Конституции и предстоящим законодательным переменам. А также обозначил ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание сенаторам при работе над федеральным бюджетом на ближайшие три года.

– Запросы людей должны найти своё отражение в нашем важнейшем финансовом документе, – обозначил тему разговора Президент. – Расходы на реализацию послания 2020 года возрастают с 0,7 трлн рублей до 1,2 трлн рублей в 2023 году.

Основные показатели:

С сентября этого года классные руководители из федерального бюджета получат выплату в 5 тысяч рублей. Ежегодно в федеральном бюджете на эти цели будет предусмотрено 75 млрд рублей.

С 1 января 2021 года размер материнского капитала после индексации составит 639,4 тысячи рублей (сумма увеличится на 23 тысячи), а при рождении первенца семьи получат на 17 тысяч рублей больше – 483,9 тысячи рублей).

В 2021 году на бесплатное горячее питание для учеников начальных классов направят более 40 млрд рублей.

В 2021 году на создание школьных мест выделят 76,1 млрд рублей.

В 2021 году пенсии проиндексируют на 6,3 процента (это в 1,5 раза выше прогнозируемого уровня инфляции).

Из-за пандемии доходы российской казны сократились на 11 процентов, а расходы увеличились на 23 процента.

В ближайшие три года на охрану окружающей среды направят 1 трлн рублей.

На развитие дорожной сети за это же время выделят более 2,5 трлн рублей (федеральный бюджет), а с учётом региональных дорожных фондов – 6 трлн рублей.

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