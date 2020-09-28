Владимир Путин обратился к россиянам и напомнил об опасности коронавируса

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам в связи с коронавирусом Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны в связи с коронавирусом. Глава государства подчеркнул, что борьба с эпидемией ещё не закончена и призвал россиян соблюдать все рекомендации врачей, чтобы не пришлось вновь вводить ограничения.

Обращение российского лидера в ходе расширенного заседания президиума Госсовета по вопросам реализации в регионах России Указа о национальных целях развития страны до 2030 года приводится на сайте Кремля.

«Я ещё раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам: риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами. Прошу вас соблюдать все рекомендации врачей и специалистов – это нужно для безопасности, для защиты вашего здоровья», - заявил глава государства.

Президент России также отметил, что сегодня о новой коронавирусной инфекции известно намного больше, чем в начале пандемии и у врачей есть понимание, как строить профилактическую работу.

«Сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений», - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее рост случаев заражения в стране новой коронавирусной инфекцией прокомментировал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что во всех регионах ситуация с распространением заболевания отличается и призвал россиян больше заботиться о безопасности.

Напомним, за минувшие сутки в России впервые с 16 июня выявлено более 8 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Рост суточной заболеваемости фиксируется уже несколько дней подряд. В частности, накануне сообщалось 7 867 фактах инфицирования, а ещё сутками ранее стало известно о 7 523 заболевших.

В Свердловской области заболеваемость также продолжает расти: за минувшие сутки выявлено 146 случаев заражения COVID-19. Глава регина Евгений Куйвашев продлил ограничения по коронавирусу для свердловчан старше 65 лет до 5 октября.