Вице-губернатор не исключает возможности возврата к прямым выборам мэров

Сергей Бидонько надеется, что на назначенных на ноябрь довыборах двух депутатов в гордуму Екатеринбурга победу одержат кандидаты, поддерживаемые местным отделением «Единой России». Фото: Алексей Кунилов

О текущей общественно-политической ситуации на Среднем Урале, итогах завершившейся 13 сентября выборной кампании в муниципальных образованиях и прогнозах на предстоящий политический сезон 2021 года рассказал вчера журналистам вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Занимающий высокие посты не только в структуре исполнительной власти, но и в реготделении партии «Единая Россия», Сергей Бидонько положительно оценил итоги состоявшегося минувшим летом голосования по внесению поправок в Конституцию страны, а также выборов и допвыборов в представительные органы региональной и муниципальной власти. Свердловчане, по его словам, проявили на них высокую политическую активность, а партия власти ещё раз доказала, что большинство избирателей поддерживают её политику. Ведь из 25 мандатов, разыгрывавшихся на прошедших в регионе выборах и допвыборах, 22 достались кандидатам-единороссам.

Сергей Бидонько акцентировал также внимание на том, что выборы в этом году были организованы в сложных условиях борьбы с пандемией, так что партийные активисты и избиркомы получили хороший опыт, который им пригодится в ходе подготовки и проведения избирательных кампаний 2021 года. Ведь в будущем году свердловчанам предстоит выбирать своих представителей и в органы местного самоуправления территорий, и в Заксобрание региона, и в Госдуму страны, а коронавирусная инфекция к тому времени вряд ли будет побеждена.

Отвечая на вопросы «Облгазеты», Сергей Бидонько сказал, что все вводимые федеральным законодателем новации в системе волеизъявления граждан, включая онлайн-голосование и возможность растяжения по времени подачи голосов, будут на выборах 2021 года в нашем регионе применяться непременно, а о переносе единого дня голосования с осени на весну ему ничего не известно.

На вопрос же о его отношении к народной инициативе по возврату прямых выборов главы Екатеринбурга вице-губернатор ответил, что при таком способе избрания нередкими были случаи, когда на волне популистской критики действующей власти победу одерживали «абсолютные дилетанты, ввергавшие свои муниципальные образования в депрессивное состояние», поэтому от него и отказались. Хотя нынешний способ выборов, по его словам, тоже имеет свои недостатки. Поэтому Сергей Бидонько не исключил возможности когда-нибудь вернуться к прямым выборам, но пока предложил «оставить всё как есть».

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