Президент РФ выразил соболезнования в связи с кончиной эмира Кувейта

В возрасте 91 года скончался эмир государства Кувейт Сабах аль-Ахмеда аль-Джабер ас-Сабах. Фото: пресс-служба Кремля.

В возрасте 91 года скончался эмир государства Кувейт Сабах аль-Ахмеда аль-Джабер ас-Сабах. Президент России Владимир Путин направил его младшему брату, шейху Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху, телеграмму с соболезнованиями.

Российский лидер отметил, что Эмир Сабах аль-Ахмед за время пребывания на престоле и государственных должностях сделал многое для укрепления международных позиций Кувейта, его социально-экономического развития и обеспечения безопасности страны. Владимир Путин назвал Эмира Сабаха аль-Ахмеда "настоящим другом России", стоявшим у истоков взаимоотношений двух государств, сообщает пресс-служба Кремля.

Шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах занимал должность эмира Кувейта с января 2006 года - он взошёл на престол после того как парламент признал преемника скончавшегося шейха Джабера аль-Ахмеда ас-Сабаха недееспособным. До этого Сабах аль-Ахмед был премьер-министром Кувейта. Находясь на должности председателя правительства он расширил перечень прав женщин, в частности, дал им право голоса и право занимать посты в госаппарате.

Сабах аль-Ахмед был одним из старейших государственных деятелей мира. Новым эмиром Кувейта стал принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.