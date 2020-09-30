Что привлекло французского посла на Среднем Урале?

Французский посол отметил, что на уральской земле работает много предприятий, которые нуждаются в поддержке своего государства. Фото: Галина Соловьева

Посол Французской Республики в Российской Федерации Пьер Леви впервые посетил Екатеринбург и рассказал о сотрудничестве со Средним Уралом. В нашем городе он работал во вторник и среду.

Пьер Леви посетил Средний Урал для обсуждения вопросов экономического и культурного сотрудничества Франции и Среднего Урала. Вспоминая о своём назначении в Россию, дипломат сообщил, что он прибыл в российскую столицу 15 января этого года. Поэтому фактически нормальная работа в обычном формате продолжалась всего две недели до наступления пандемии коронавируса и последовавших за ней ограничений.Комментируя свою поездку, Пьер Леви сказал:

– Здесь, на уральской земле, работает много предприятий, которые нуждаются в поддержке своего государства.В регионе работают такие французские компании, как Saint-Gobain, Danone, Schneider Electric, Decathlon, Leroy-Merlin.

По словам дипломата, он встречался с руководителями области и города, представителями уральского бизнеса, беседовал о совместных образовательных и культурных проектах. Также Пьер Леви посетил УрФУ, где встречался в ректором Виктором Кокшаровым и имел возможность пообщаться со студентами, изучающими французский язык. Французский посол особо отметил вчерашнее посещение филармонии и выступление филармонического оркестра под управлением дирижёра Дмитрия Лисса, на котором он побывал:

– У вас прекрасный оркестр, который имеет великолепную репутацию не только в России, но и за рубежом, – сказал посол.

Также Пьер Леви рассказал о своих планах по посещению Международного центра французского языка и культуры «Французский альянс», Ельцин Центра и предварительном открытии фестиваля французского кино в Екатеринбурге.Что касается планов Франции по участию в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ 2021 года, то, отмечая значимость выставки для Среднего Урала, посол сообщил, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.В то же время, представитель Французской Республики акцентировал внимание на политическом аспекте своей миссии.

– Моя миссия вписывается в очень сложный, но увлекательный контекст, – подчеркнул Пьер Леви на встрече с журналистами уральских СМИ. – Вы знаете, что летом 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон принимал в Брегансоне президента России Владимира Путина, и эта встреча положила начало официальной программе, посвящённой развитию доверия между нашими странами и развитию европейской безопасности. Эти вопросы находятся в основе всего нашего сотрудничества. И та программа деятельности, которая вырисовывается передо мной, очень сложной, ответственной, но одновременно и многообещающей – ввиду того, что Россия и Франция настроены развивать и укреплять сотрудничество и в экономической, и в политической сфере.

КСТАТИ Отвечая на вопросы уральских журналистов об отношении к ситуации, произошедшей с Алексеем Навальным, посол отметил, что это внутреннее дело Российской Федерации, но при этом Россия, должна разобраться с этим делом, прежде всего, юридически.