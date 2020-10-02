До конца 2021 года в 111 деревнях и сёлах УрФО появится интернет

Также федеральные и региональные представители подняли такую проблему, как отсутствие связи на региональных трассах. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня в онлайн-формате состоялось заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в Уральском федеральном округе. Представители от регионов рассказали, как на их территориях реализуется национальная программа «Цифровая экономика».

Одна из проблем, которая до сих пор остро стоит в УрФО – не все социально значимые объекты (школы, ФАПы, подразделения МЧС и МВД) подключены к сети Интернет. К концу 2021 году региональным властям УрФО необходимо решить вопрос по 5 668 объектам. К слову, только в Свердловской области в прошлом году Интернет был проведён к 429 таким объектам, в этом году их уже 528.

– При этом есть определённые проблемы, когда Интернет до социально значимого объекта доходит, а вот внутри необходимое оборудование отсутствует. Со следующего года будем проверять, есть ли потребление трафика, – обратил внимание на проблему замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Иванов.

Он также напомнил, что до конца 2021 года все населённые пункты в УрФО с численностью от 250-500 человек должны быть подключены к сети Интернет. Как сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, в нашем регионе эта работа ведётся с 2014 года.

– Сейчас им обеспечены 203 таких территории, до конца 2020 года будут подключены ещё 19, – сообщил он.

К слову В рамках национальной программы "Цифровая экономика" на территории Свердловской области реализуются 5 проектов. В этом году на их реализацию из областного бюджета направлено 100 млн рублей.

Всего по УрФО 945 населённых пунктов, где проживают 250-500 человек. Интернет отсутствует в 111 из них.

Отметим, что работа с сёлами и деревнями будет продолжена. После 2021 года власти регионов УрФО займутся населёнными пунктами, численность населения которых ещё меньше - от 100 человек. В Свердловской области таких территорий 175 (по УрФО - 816). А услуги передвижной радиотелефонной связи до сих пор не доступны свердловчанам из 73 территорий (с численностью населения от 100 до 500 человек).

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