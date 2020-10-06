Президент РФ назвал сентябрь самым удобным месяцем для Единого дня голосования

Глава государства подчеркнул, что во многих других странах избирательные кампании также проходят в сентябре. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами фракций Госдумы РФ заявил, что сентябрь - наиболее удобный месяц для Единого дня голосования. Глава государства подчеркнул, что во многих других странах избирательные кампании также проходят в сентябре.

"Лето закончилось, семьи вернулись домой, начинается учебный год, и родители на месте. Поэтому исходим из того, что для людей проведение выборов в сентябре удобнее всего", - передаёт слова Президента ТАСС.

При этом на предложения о переносе Единого дня голосования на другие даты Владимир Путин ответил, что необходимо учитывать аргументы всех коллег и руководителей думских партий. Как сказал российский лидер, у всех сроков проведения выборов есть свои плюсы и свои минусы, подчеркнув, что во многих других странах выборы проходят именно в сентябре.

Напомним, что в нынешнем году Единый день голосования прошёл по всей стране 13 сентября. В общей сложности, в этот день состоялось более 9 тыс. выборов различного уровня в 83 регионах. В 2020 году голосование проходит в течение трёх дней - 11 и 12 сентября состоялось досрочное голосование.