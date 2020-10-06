Индексация пенсий, здание для Госдумы и лучшее время для выборов: о чем говорил Владимир Путин с лидерами парламентской четвёрки

Встреча с лидерами фракций Госдумы РФ прошла в онлайн-формате. Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сегодня по видеосвязи общался с руководителями фракций Госдумы РФ (это Сергей Неверов - «Единая Россия», Владимир Жириновский – ЛДПР, Геннадий Зюганов – КПРФ и Сергей Миронов – «Справедливая Россия»), а также спикером Думы Вячеславом Володиным. «ОГ» собрала самые важные выдержки из разговора.

О партиях. По мнению, Владимира Путина парламентские партии несмотря на разные подходы в работе играют опорную, стабилизирующую роль в политической системе страны, а значит развитие России "застраховано от разного рода срывов".

Об оппозиции. Президент России выделил партию, которая получила в единый день голосования, 13 сентября, большинство голосов - «Единую Россию», но уделил внимание и оппозиции:

- Хотел бы отметить и немалую, безусловно, позитивную роль оппозиции. Имею в виду не только обоснованную критику с её стороны, которая держит власть, что называется, в тонусе, но и стремление дать конструктивные, конкретные предложения практически по всем пунктам национальной повестки. Все здравые, содержательные идеи будем обязательно учитывать. Прошу правительство иметь это ввиду, - сказал он.

О главном финансовом документе страны. В Госдуме РФ работа над законопроектом о федеральном бюджете на ближайшие три года ведётся почти в круглосуточном режиме. Документ, по словам Вячеслава Володина, на прошлой неделе поступил в нижнюю палату российского парламента. Первое чтение должно пройти в конце октября.

- Законопроект о бюджете внесён вместе с бюджетообразующими законами, а их порядка 12, а также законами, которые имеют непосредственное отношение к главному финансовому закону страны, это в целом 30 законопроектов.

О монополизации аптечного рынка. Эту проблему поднял Сергей Неверов. Он также сообщил, что народными избранниками готовится законопроект, который её решит. Документ предусматривает и создание передвижных аптек, в том числе для тех населённых пунктов, где аптек нет.

- Сегодня 50 процентов всего лекарственного товарооборота сконцентрировано в 20 аптечных сетях, - объяснил он. - Аптечные сети предлагают особые условия допуска фармпроизводителей, в частности продажа полочного пространства, по завышенным расценкам (мы такие мониторинги проводили). Это, конечно, в той или иной степени в дальнейшем закладывается в цену для покупателей.

Три проблемы от Зюганова. "Системный кризис, невиданные санкции и либеральный финансовый курс», по мнению коммуниста Геннадия Зюганова наносят урон России. Однако Владимир Путин не согласился с депутатом по вопросу о финансовом курсе правительства, аргументировав это тем, что в пандемию было принято много мер поддержки для граждан, малого и среднего бизнеса, крупных предприятий – «всё это делалось, исходя из тех возможностей, которые имелись в результате проведения устойчивой макроэкономической политики и имеющимся резервам».

О новом здании для думцев. Владимир Жириновский попросил президента решить вопрос с новым зданием для нижней палаты парламента – «нужен другой зал для депутатов, чтобы он сидел один, а вокруг два метра от него ничего не было». Глава государства согласился, что парламент должен размещаться достойно, однако отметил, что всё упирается в деньги.

Об индексации пенсий. Сергей Миронов поднял тему индексации пенсий, на чтоВладимир Путин ответил, что Правительству РФ дано поручение поработать это направление - "с точки зрения социальной справедливости, нам есть ещё над чем работать".

О едином дне голосования. Проводить выборы досрочно или нет? По этому вопросу мнения у лидеров фракций разделились. Сергей Неверов высказался, что лучшее время голосования - это всё-таки сентябрь, когда есть возможность вовлечь в политический процесс как можно больше людей. С ним не согласился Владимир Жириновский и попросил перенести единый день голосования на последний понедельник апреля. На этой встречи конкретики по данному вопросу услышать так и не удалось. Глава государства лишь отметил, что в выборе нужно исходить из того, какой месяц будет удобнее для населения.