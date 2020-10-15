Ямамото Тосио: "В Свердловской области высок интерес к японской культуре"

В рамках проекта "Япония на Урале" предусмотрены лекции, экскурсии и мастер-классы. Фото: Пресс-служба посольства Японии в России

Сегодня, 15 октября, будет дан старт проекту "Япония на Урале" - мероприятия продлятся до 14 февраля. "Областная газета" побеседовала с министром посольства Японии Ямамото Тосио, который рассказал о сотрудничестве Страны восходящего солнца и Опорного края державы, межрегиональных и побратимских обменах, а также культурных событиях ближайших четырёх месяцев.

- Господин Ямамото, в рамках Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов в Свердловской области будет реализован проект «Япония на Урале». Что это за проект и какие наиболее интересные мероприятия состоятся во время его проведения?

- В Свердловской области высок интерес к японской культуре, в рамках перекрёстного Года Японии и России. В 2017 и 2018 годах здесь прошли фестивали «Японская осень на Урале». В этом году под общим названием «Япония на Урале» в Первоуральске, Ирбите, Невьянске и Верхотурье будут проведены выставки и демонстрации боевых искусств. Они будут проходить с 15 октября по 14 февраля следующего года.

Из-за нового коронавируса существуют различные ограничения на проведение офлайн-мероприятий, но мы совместно со свердловским отделением Общества Россия-Япония подготовили ряд проектов, которые позволят насладиться японской культурой и в нынешних условиях. Состоятся выставки японских кукол, керамики, мечей и других предметов, к церемониям открытия и закрытия фестиваля будут приурочены мастер-классы и демонстрации японских боевых искусств, таких как кендо, кюдо и иайдо. Мы надеемся, что этот фестиваль станет для всех жителей Свердловской области поводом заинтересоваться традиционной культурой и духовностью Японии.

Министр посольства Японии Ямамото Тосио Фото: Пресс-служба посольства Японии в России

- Как возникла идея проведения такого Года и каковы его цели?

- В ходе японо-российской встречи на высшем уровне, прошедшей в июне 2019 года в городе Осака, японская и российская стороны пришли к единому мнению о необходимости проведении Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов. Целью этого является сохранение и дальнейшее продвижение бурной динамики развития двусторонних отношений и обменов между двумя странами.

К сожалению, из-за распространения новой коронавирусной инфекции церемония открытия Года, которая должна была состояться в первой половине 2020 года на Хоккайдо, была перенесена на более поздний срок. В настоящее время конкретная дата ее проведения обсуждается.

Помимо этого, органы местного самоуправления, частные компании, университеты и другие организации реализуют различные проекты в рамках Года межрегиональных обменов.

- Расскажите, пожалуйста, о связях Свердловской области с Японией.

- Во-первых, в качестве знакового события между Японией и Свердловской областью можно назвать визит Её Императорского Высочества принцессы ХисакоТакамадо в Екатеринбург. Принцесса Хисако в качестве почётного президента Японской футбольной ассоциации посмотрела матч Япония-Сенегал в рамках чемпионата мира по футболу, присутствовала на совместном мероприятии по кюдо в качестве почётного президента Международной федерации кюдо, поспособствовав таким образом развитию дружбы с Россией. Это был первый визит члена японской императорской фамилии в Россию за последние 102 года, и к нему был проявлен большой интерес в России. Можно сказать, что здесь, в Екатеринбурге, произошло историческое событие для Японии и России. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить свердловчан за радушный прием.

Если говорить об экономической сфере, то многие японские компании ежегодно принимают участие в крупнейшей промышленной выставке России «ИННОПРОМ», которая проходит в Екатеринбурге. В частности, в 2017 году Япония выступила в качестве страны-партнёра этой выставки. Министр экономики, торговли и промышленности и министр по вопросам экономического сотрудничества с Россией (в то время) Сэко показал президенту Владимиру Путину павильон Японии, в котором участвовали 168 японских компаний и учреждений. Был также проведен форум по промышленному сотрудничеству между Японией и Россией, все это стало важным шагом на пути к углублению экономических отношений двух стран.

В Свердловской области, являющейся крупным промышленным центром, несколько японских компаний ведут производственную деятельность в партнерстве с ведущими местными компаниями. Например, производитель станков Okuma имеет давние партнёрские отношения с местной компанией «Урал-инструмент-Пумори», совместное предприятие «Окума-Пумори» производит станки. Кроме того, Mitsubishi Corporation и Nakata Seisakusho производят сварные трубы совместно с «Урал Пайп», а Sumitomo Electric Industries производит жгуты проводов для автомобилей совместно с местным ОАО «Завод радиоаппаратуры». Mishima Kosan вместе с местной сталелитейной компанией «Машпром» учредила совместное предприятие «Мисима-Машпром», которое производит формы для непрерывного литья высокотемпературного чугуна, а производитель стекла Nipro осуществляет местное производство в сотрудничестве с Уральским стекольным заводом. Мы надеемся, что это промышленное сотрудничество будет продолжаться и расширяться и в дальнейшем.

В сфере межвузовских обменов также развиваются контакты между представителями молодого поколения. В частности, между Университетом иностранных языков Кобэ и Уральским федеральным университетом в 2015 году было подписано соглашения об обмене студентами, в соответствии с которым ежегодно осуществляется обмен стажёрами. Ведется тесное сотрудничество и в области преподавания японского языка: его носители постоянно направляются в Уральский федеральный университет в рамках программы японо-российских молодёжных обменов.

Говоря о культурных обменах, следует отметить, что благодаря усилиям Свердловского и Екатеринбургского отделений Общества Россия-Япония в области постоянно проходят мероприятия, связанные с Японией.

В Свердловской области, и в первую очередь в Екатеринбурге, одном из основных российских городов-миллионников, развиваются различные виды сотрудничества и обменов, роль области важна и для японо-российского сотрудничества в целом. Одновременно с активизацией обменов между Японией и Россией в Свердловской области, посольство будет продолжать свою деятельность с тем, чтобы как можно больше свердловчан смогли ближе познакомиться с Японией.

- Из-за пандемии нового коронавируса церемония открытия Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов была отложена, часть мероприятий проводится в режиме онлайн. Что вы планируете сделать в дальнейшем, чтобы Год прошёл с успехом?

- Посольство Японии в тесном сотрудничестве с местными отделениями Общества Россия-Япония ежегодно осуществляло во многих регионах мероприятия, посвященные Японии, но из-за коронавируса многие мероприятия, которые мы хотели провести весной-летом этого года, были отложены на более поздний срок.

Сейчас наше посольство разными методами старается продолжать обмены между Японией и Россией даже в таких условиях. Например, ежегодно летом мы проводили в Москве крупномасштабный фестиваль J-FEST, который собирал до 100 тысяч участников. В этом году мы собираемся провести это мероприятие в онлайн-формате. Изюминкой J-FEST было то, что его участники могли познакомиться с «живой» Японией: все вместе танцевали японский танец «бон-одори», смотрели живые выступления артистов из Японии и т.д. В режиме онлайн трудно будет передать энергию и возбуждение, которые присущи этому фестивалю. И все же мы готовим его, так как не хотим прерывать наши обмены.

Честно говоря, проведя ранее фестиваль Japan Online Fest, мы почувствовали, что онлайн-мероприятия тоже имеют свои преимущества. Мероприятия транслируются в режиме онлайн или выкладываются в Интернет после их проведения, благодаря чему еще больше россиян могут насладиться японской культурой независимо от ситуации. J-FEST каждый год проводился в Москве, но в этом году в нем прямо из дома смогут принять участие и жители Свердловской области. Участие в мероприятиях людей из разных регионов России способствует достижению цели Года межрегиональных обменов, а именно «распространению японской культуры до самых удаленных регионов».

В рамках J-FEST также планируются мастер-классы, в том числе по оригами и фуросики. Если что-то будет непонятно, можно пересматривать видео сколько угодно раз, можно также подробно рассмотреть движения рук преподавателя. Это гораздо удобнее, чем смотреть издалека в аудитории. Для участия в этих мастер-классах понадобится лишь подходящая бумага и кусок ткани. Мы надеемся, что эти мероприятия станут поводом к непринуждённому знакомству с миром японской культуры. J-FEST будет проходить с 15 ноября по 4 декабря. Мы подготовили программу, охватывающую весь спектр японской культуры, от традиционной до популярной, а также боевые искусства. Информация о мероприятиях будет также размещаться на страничках посольства в социальных сетях. Надеюсь, что каждый сможет найти для себя мероприятие по душе.

Помимо J-FEST, мы намерены также проводить офлайн-проекты, насколько будут позволять обстоятельства. В настоящий момент согласовывается возможность проведения с 13 декабря 54-го Фестиваля японского кино. Сейчас многие привыкли смотреть фильмы онлайн, но только в кинотеатре можно насладиться живым звуком, испытать эффект присутствия, и мы хотим знакомить российских зрителей с японским кинематографом именно в таком формате.

В дальнейшем мы намерены умело сочетать офлайн и онлайн, используя преимущества обоих форматов, с тем чтобы Год японо-российских межрегиональных обменов прошел с большим успехом. Кроме того, Японский фонд планирует с октября начать онлайн-трансляции курсов по японской культуре (5 областей, по 5 лекций), также готовится к проведению онлайн-трансляция выставки японского искусства «Якисимэ», которая состоится в Москве в ноябре, а в начале будущего года планируются онлайн-трансляции японских фильмов и видеозаписей японских сценических искусств, которыми можно будет насладиться на русском языке. Приглашаем всех посмотреть и принять участие.

Надеюсь, что благодаря всем этим мероприятиям еще больше россиян смогут прикоснуться к японской культуре, углубить свои контакты с жителями нашей страны, находясь даже в самых отдалённых регионах.

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