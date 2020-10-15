Выборы 2021: прогноз от полпреда в УрФО

Николай Цуканов призвал партии выдвигать более ярких кандидатов и чаще встречаться с жителями, чтобы повысить явку на предстоящих выборах Фото: Алексей Кунилов

На заседании Совета политических партий при полномочном представителе Президента РФ в Уральском федеральном округе, Николай Цуканов подвёл итоги единого дня голосования этого года и сообщил о том, что малые партии заявят о себе на выборах в Госдуму России в 2021 году.

– Ведущие позиции сохранили парламентские партии. Они, по оценкам Президента России, играют опорную стабилизирующую роль для политической системы страны. Наиболее влиятельной силой остаётся «Единая Россия», такое доверие избирателей предполагает и повышенную ответственность, – отметил он. – На выборах заявили о себе и партии, не представленные в Госдуме, в законодательные органы Южного Урала и Зауралья прошли представители «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и партии «Зелёная альтернатива», очевидно, что новые политические силы заявят о себе и на выборах в Госдуму.

Николай Цуканов также призвал представителей партий поработать над явкой избирателей, которая в ряде территорий находится на низком уровне. Он посоветовал искать более ярких кандидатов, чаще встречаться с жителями и качественнее готовиться.

Секретарь свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий, сообщил, что партия уже готовится к выборам 2021 года.

– Как и другие партии, мы сейчас предлагаем своих членов в территориальные избирательные комиссии, этот важный этап должен завершиться в ноябре, – сказал он. – Создаём совместно с уральским МКС региональный избирательный штаб. Задача-минимум – получить большинство в тех органах, в которые будем избираться. Задача-максимум – поднять планку выше той, которая сегодня есть. Цикл 2016 года был для нас успешным. Из 13 депутатов, которые представляют в Госдуме Свердловскую область – 10 наши коллеги. И в Законодательном собрании области у нашей фракции 72 процента от числа депутатов.

Николай Цуканов в преддверии выборов обратился к политику с просьбой – посетить сысертское озеро Тальков Камень:

– Съездите туда, может у вас появится желание улучшить это место.

На заседании выступил и свердловский коммунист Александр Ивачёв, который высказал опасение насчёт того, что привычная система выборов в Законодательное собрание области может поменяться в последний момент:

– Сейчас ходят слухи о том, что возможно внесение в региональный парламент изменений в областной закон о системе избрания Законодательного собрания. Сейчас у нас половина депутатов избирается по партийным спискам и половина по округам, – напомнил он. – Меньше чем за год до выборов изменения принимать нельзя. Это надо делать гласно и заранее. Залог успеха кандидатов в активной работе с людьми в округах. Как мы будем это делать, если правила игры изменятся? Условно за полгода будет снова перенарезка округов, появятся новые кандидаты. Это создаёт нестабильность в политической системе.

Для Цуканова информация о возможных изменениях стала неожиданностью. Он попросил Виктора Шептия дать разъяснения:

– Тема в публичном обсуждении есть, и если она есть, то по ней должны быть приняты управленческие решения. Это в полномочиях Законодательного собрания, но в повестке заседаний её нет, – сказал Шептий.

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