Горизбирком Екатеринбурга определился с участниками довыборов в думу

Фото: Павел Ворожцов

Сегодня избирательная комиссия Екатеринбурга завершила процедуру регистрации кандидатов, претендующих на вакантные позиции в гордуме уральской столицы. Напомним, довыборы пройдут по округу №9 (место скончавшейся Елены Дерягиной) и округу №3 (место осуждённого Олега Кагилева).

«Из 23 первоначально выдвинутых кандидатов зарегистрированы 10 претендентов на мандаты: по 5 кандидатур в каждом из избирательных округов, – сообщает горизбирком. – Возраст зарегистрированных кандидатов – от 32 до 49 лет. Среди претендентов есть две женщины. Большинство кандидатов ранее баллотировались на различных выборах, трое избирались в составы представительных органов».

Выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 22 ноября. В итоге по округу №3 зарегистрированы следующие кандидаты: Антон Швалёв («Единая Россия»), Ольга Прожерина (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), Оксана Иванова («Справедливая Россия»), Владислав Постников («Яблоко»). По округу №9 – Виталий Чачин («Единая Россия»), Виталий Ряписов (КПРФ), Евгений Луконин (ЛДПР), Александр Смолин («Справедливая Россия») и Дмитрий Трынов («Яблоко»), соответственно.

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