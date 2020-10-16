Владимир Путин предложил продлить договор СНВ на год без всяких условий

Об этом российский лидер заявил в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без всяких условий на год. Об этом российский лидер заявил в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности.

«У меня есть предложение, а именно: продлить действующий Договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода», - приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что такое решение позволит государствам, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности, не остаться «без такого фундаментального документа, как Договор о стратегических наступательных вооружениях»

Глава государства также поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову сформулировать российскую позицию по СНВ-3, донести её до Вашингтона и «получить от них хоть какой‑то внятный ответ».

Добавим, что договор СНВ-3 был подписан в 2010 году. На сегодняшний день он остаётся единственным договором между Россией и США об ограничении вооружений.