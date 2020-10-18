Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина поздравили уральских работников дорожного хозяйства

День работников дорожного хозяйства отмечается в России в третье воскресенье октября. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель регионального Законодательного Собрания Людмила Бабушкина поздравили работников и ветеранов дорожной отрасли. День работников дорожного хозяйства отмечается в России в третье воскресенье октября.

Поздравления первых лиц региона опубликовано во вчерашнем номере «Областной газеты». В своём обращении свердловский губернатор отметил, что на Среднем Урале успешно реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Благодаря профессионализму, ответственности, чёткой работе и высокой исполнительской дисциплине работников дорожного хозяйства Свердловской области в минувшем году все установленные целевые показатели региональных проектов по строительству, ремонту и приведению дорог в надлежащее состояние были достигнуты в полном объёме», - отметил Евгений Куйвашев.

Глава региона также добавил, что в текущем году на дорожную деятельность в Свердловской области выделено свыше 22 млрд рублей, из них 6,2 млрд запланировано на финансирование регионального проекта «Дорожная сеть». Деньги будут направлены на ремонт и реконструкцию автодорог общей протяжённостью более 178 километров. Свыше 97 километров отремонтированных участков трасс уже сданы в эксплуатацию.

В конце своего обращения губернатор поблагодарил работников дорожной отрасли за добросовестный труд и весомый вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области.

Людмила Бабушкина в своём поздравлении отметила, дорожное строительство имеет мощный комплексный эффект, позволяющий осваивать территории, содействовать развитию торговых и экономических связей между регионами РФ, способствовать решению социальных проблем, создавать благоприятные условия для жизни людей.

Председатель регионального Заксобрания также напомнила, что в этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской области увеличено финансирование дорожного строительства и ремонта дорожной сети на 2,724 мдрд рублей.

Средства направлены на реконструкцию важных участков Екатеринбургской кольцевой автодороги, а также на развитие дорожной сети Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

«Уважаемые работники дорожной отрасли, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области уделяют повышенное внимание происходящему в дорожном строительстве и в дальнейшем на законодательном уровне будут содействовать решению задач модернизации дорожно-транспортной сферы, совершенствованию её правовых основ, соответствующих современным экономическим условиям», - резюмировала Людмила Бабушкина.