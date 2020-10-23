Как свердловские депутаты ходят на работу?

«Областная газета» продолжает изучать, как народные избранники посещают парламентские заседания. В прошлый раз (номер от 30 сентября 2020 г.) речь шла о депутатах Госдумы РФ. Сегодня разбираем посещаемость Заксобрания области.
- Численность депутатов ЗССО – 50 человек. Но в весеннюю сессию трудились только 49. Это связано с кончиной зампредседателя Заксобрания Анатолия Сухова.
- Все заседания весенней сессии (их было 9) посетили 22 депутата (то есть 44 процента).
- Остальные 27 депутатов пропустили в общей сложности 69 заседаний. Причём в 68 случаях причины пропусков были признаны уважительными (единственный депутат, имеющий пропуск одного заседания не по уважительной причине, – Виктор Бабенко).
- 4 депутата (8 процентов) – члены «Единой России» и «Справедливой России» – посетили меньше половины заседаний.
- Справедливоросс Андрей Жуковский посетил только одно (!) заседание весенней сессии. А ведь он не просто депутат, а руководитель фракции.
Средняя посещаемость заседанийпо фракциям, %
Посещаемость заседаний Заксобрания Свердловской области депутатами (весенняя сессия 2020 г.)