Темы дня

Политика
23 октября 2020, 19:07

Как свердловские депутаты ходят на работу?

Всего в весеннюю сессию в областном парламенте состоялось девять заседаний, в том числе два внеочередных. Фото: Алексей Кунилов.

Всего в весеннюю сессию в областном парламенте состоялось девять заседаний, в том числе два внеочередных. Фото: Алексей Кунилов.

«Областная газета» продолжает изучать, как народные избранники посещают парламентские заседания. В прошлый раз (номер от 30 сентября 2020 г.) речь шла о депутатах Госдумы РФ. Сегодня разбираем посещаемость Заксобрания области.

  • Численность депутатов ЗССО – 50 человек. Но в весеннюю сессию трудились только 49. Это связано с кончиной зампредседателя Заксобрания Анатолия Сухова.
  • Все заседания весенней сессии (их было 9) посетили 22 депутата (то есть 44 процента).
  • Остальные 27 депутатов пропустили в общей сложности 69 заседаний. Причём в 68 случаях причины пропусков были признаны уважительными (единственный депутат, имеющий пропуск одного заседания не по уважительной причине, –  Виктор Бабенко).
  • 4 депутата (8 процентов) – члены «Единой России» и «Справедливой России» – посетили меньше половины заседаний.
  • Справедливоросс Андрей Жуковский посетил только одно (!) заседание весенней сессии. А ведь он не просто депутат, а руководитель фракции.

Средняя посещаемость заседанийпо фракциям, %

Посещаемость заседаний Заксобрания Свердловской области депутатами (весенняя сессия 2020 г.)

Источник данных: пресс-служба ЗССО.

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.10.2020, 13:34 / Политика
Бэлла Черкесова сменила Алексея Волина на посту замглавы Минцифры
22.10.2020, 17:04 / Политика
Владислав Пинаев возглавил Совет муниципальных образований Свердловской области
21.10.2020, 15:31 / Политика
Повторные парламентские выборы в Киргизии пройдут 20 декабря
21.10.2020, 15:05 / Политика
Избирком Екатеринбурга провёл жеребьёвку по распределению бесплатного эфирного времени
20.10.2020, 15:38 / Политика
Глава Бишкека уходит в отставку и планирует баллотироваться в парламент Киргизии