COVID-19 переболела пятая часть депутатов Госдумы

Фото: Алексей Кунилов

Коронавирусом уже успел заразиться 91 депутат Государственной думы – об этом на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В настоящий момент на лечении находятся 38 человек, один из них переносит заболевание тяжело. Спикер рассказал, что депутаты лечатся там, где заболеют. «Прихватило в Твери – на больничной койке в Твери, прихватило в Москве – значит, в Москве», – пояснил он. Чтобы минимизировать риски передачи инфекции, депутаты, по возможности, работают удалённо.

Отметим, что в числе заразившихся депутатов были и представители Свердловской области. Так, коронавирусом уже переболел справедливоросс Дмитрий Ионин. Максим Иванов («Единая Россия») в начале прошлой недели опубликовал на своей странице в социальных сетях очередной положительный результат теста на COVID-19.

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