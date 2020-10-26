Темы дня

Политика
26 октября 2020, 19:39

COVID-19 переболела пятая часть депутатов Госдумы

тест на коронавирус

Фото: Алексей Кунилов

Коронавирусом уже успел заразиться 91 депутат Государственной думы – об этом на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В настоящий момент на лечении находятся 38 человек, один из них переносит заболевание тяжело. Спикер рассказал, что депутаты лечатся там, где заболеют. «Прихватило в Твери – на больничной койке в Твери, прихватило в Москве – значит, в Москве», – пояснил он. Чтобы минимизировать риски передачи инфекции, депутаты, по возможности, работают удалённо.

Отметим, что в числе заразившихся депутатов были и представители Свердловской области. Так, коронавирусом уже переболел справедливоросс Дмитрий Ионин. Максим Иванов («Единая Россия») в начале прошлой недели опубликовал на своей странице в социальных сетях очередной положительный результат теста на COVID-19.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  • Опубликовано в №201 от 27.10.2020 
Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.10.2020, 13:34 / Политика
Бэлла Черкесова сменила Алексея Волина на посту замглавы Минцифры
22.10.2020, 17:04 / Политика
Владислав Пинаев возглавил Совет муниципальных образований Свердловской области
21.10.2020, 15:31 / Политика
Повторные парламентские выборы в Киргизии пройдут 20 декабря
21.10.2020, 15:05 / Политика
Избирком Екатеринбурга провёл жеребьёвку по распределению бесплатного эфирного времени
20.10.2020, 15:38 / Политика
Глава Бишкека уходит в отставку и планирует баллотироваться в парламент Киргизии