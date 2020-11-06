Генпрокуратура РФ получила ответ от Германии по делу Алексея Навального

Отсутствие информации от германской стороны не позволяет сделать окончательный вывод по обстоятельствам произошедшего с Алексеем Навальным. Фото: кадр из видео с YouTube-канала "Навальный LIVE".

Генеральная прокуратура РФ сообщила о получении ответа от компетентных органов ФРГ по поводу проводимого в России расследования обстоятельств госпитализации оппозиционера Алексея Навального. В ведомстве заявили, что ни на один из поставленных российской стороной вопросов ответов дано не было.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте ведомства, с 27 августа по 28 сентября в Федеральное ведомство юстиции ФРГ были направлены четыре запроса о правовой помощи по материалу проверки, проводимой следственными органами МВД России, по факту госпитализации Алексея Навального из самолёта рейсом Томск - Москва. Ответ на запросы был получен от компетентных органов ФРГ 30 октября.

«Ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны. Исходя из характера данного ответа можно констатировать, что до настоящего времени запросы Генеральной прокуратуры Российской Федерации остаются не исполненными», - говорится в заявлении ведомства.

В Генпрокуратуре отмечают, что «затягивание иностранными коллегами исполнения запросов о правовой помощи вызывает сожаление, фактически лишает компетентные органы РФ возможности достоверно установить обстоятельства произошедшего», а отсутствие соответствующей информации от германской стороны не позволяет российским правоохранительным органам сделать окончательный вывод по обстоятельствам произошедшего с Алексеем Навальным.

В ведомстве также добавили, что «в результате экспертных исследований, проведённых на территории Российской Федерации, каких-либо отравляющих веществ не обнаружено».

«В компетентных органах Германии вновь запрошена информация о веществе и его химическом составе, которое якобы было обнаружено в Германии», - говорится в заявлении.

Напомним, в августе этого года главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Его госпитализировали в омскую больницу. Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш сообщала об отравлении, а также о том, что Алексей Навальный пребывает в состоянии комы. Пациент был перевезён в одну из клиник Германии. Правительство ФРГ заявило о наличии в организме Навального следов яда из группы «Новичок». 10 сентября появились сообщения о том, что глава ФБК вышел из комы и пришёл в себя. В конце сентября его выписали из больницы.

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