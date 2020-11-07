Омский Минздрав возглавил главврач больницы, в которой лечили Алексея Навального

На должность министра здравоохранения региона назначен Александр Мураховский. Фото: с сайта Правительства Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков назначил нового Министра здравоохранения региона. Им стал главный врач больницы, в которой лечили Алексея Навального.

Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, на должность министра здравоохранения региона назначен Александр Мураховский. Глава региона Александр Бурков уже подписал соответствующее распоряжение.

Отмечается, что кандидатура главного врача БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 им. А.Н. Кабанова» согласована с руководством Министерства здравоохранения РФ.

Александр Мураховский родился 1 июля 1971 года в Омске. Детский хирург, кандидат медицинских наук. В системе здравоохранения региона работает с 1995 года в должности врача эндоскопического отделения Диагностического центра С 1996 года по 2002 год – заместитель главного врача Городская клиническая больница № 1. В 2004 году возглавил Городскую поликлинику № 2. В марте 2010 года был назначен на должность главного врача Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2».

В 2018 году Александр Мураховский возглавил Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 1, в которой лечили госпитализированного с отравлением оппозиционера Алексея Навального,

В 2020 году, оставаясь главврачом БСМП № 1, Александр Мураховский принял на себя руководство ещё одним учреждением – Городскую больницу № 1 им. А.Н. Кабанова.

Напомним, в августе этого года главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Его госпитализировали в омскую больницу. Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш сообщала об отравлении, а также о том, что Алексей Навальный пребывает в состоянии комы. Пациент был перевезён в одну из клиник Германии. Правительство ФРГ заявило о наличии в организме Навального следов яда из группы «Новичок». 10 сентября появились сообщения о том, что глава ФБК вышел из комы и пришёл в себя. В конце сентября его выписали из больницы.

Накануне стало известно, что генеральная прокуратура РФ сообщила о получении ответа от компетентных органов ФРГ по поводу проводимого в России расследования обстоятельств госпитализации оппозиционера Алексея Навального. В ведомстве заявили, что ни на один из поставленных российской стороной вопросов ответов дано не было.