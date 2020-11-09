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Политика
9 ноября 2020, 13:12

Полномочным представителем Президента в УрФО назначен Владимир Якушев

Владимир Якушев

Полномочным представителем Президента в УрФО назначен Владимир Якушев. Фото: Алексей Кунилов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении полпреда Президента РФ в Уральском федеральном округе. Им стал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Как говорится в документе, в соответствии с пунктом «к» ст. 83 Конституции РФ Владимир Якушев назначен полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Он также освобождён от занимаемой должности. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее в аппарате полномочного представителя Президента РФ в УрФО не подтвердили информацию о назначении полпредом министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева. Ожидалось, что Николай Цуканов, занимавший должность полпреда, выйдет из отпуска 16 ноября.

Данные о возможных кадровых перестановках появлялись в ряде СМИ на протяжении последних трёх недель. На смену полпреду пророчили, в частности, руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, советника гендиректора УВЗ Александра Моисеева и руководителя управления внутренней политики Кремля Андрея Ярина.

ДОСЬЕ

Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в городе Нефтекамске, Башкирия. В 1993 году окончил Тюменский госуниверситет по специальности «Правоведение» и «Финансы и кредит». Является кандидатом экономических наук.

В 2001-2005 годы – вице-губернатор Тюменской области. С апреля по ноябрь 2005 года – глава Тюмени. В 2005-2018 годы – губернатор Тюменской области.

В 2018-2020 годы – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Женат, имеет двоих детей.

Областная газета Свердловской области

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