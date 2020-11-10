Владимир Путин рассказал главам стран ШОС о новой вакцине от коронавируса

акже Владимир Путин предложил главам стран ШОС создать систему обмена практиками лечения и медицинскими препаратами для борьбы с инфекционными болезнями. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Российский лидер предложил участникам встречи обсудить меры по смягчению последствий пандемии и рассказал о новой вакцине от COVID-19.

В начале встречи Владимир Путин заявил, что встреча членов ШОС проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. По его словам, это не помешает обсудить актуальные вопросы в "деловой и конструктивной атмосфере", однако глава государства указал на необходимость выработать шаги по противодействию инфекции и смягчению негативного влияния пандемии на экономику.

После этого российский лидер рассказал, что третья вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в ближайшее время. Владимир Путин согласился с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, что лекарство от COVID-19 должно стать всеобщим достоянием человечества.

"Предлагаем не политизировать все эти процессы, исходить из того, что людям на всей планете сегодня без всякого преувеличения такие препараты нужны. Мы готовы работать со всеми странами мира и, конечно, со всеми нашими партнёрами в рамках ШОС", - передаёт слова Президента России пресс-служба Кремля.

Также Владимир Путин предложил главам стран ШОС создать систему обмена практиками лечения и медицинскими препаратами для борьбы с инфекционными болезнями. Российский лидер поддержал идею президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по созданию сети медучреждений, специализирующихся на борьбе с заболеваниями, вызывающими эпидемии.