Управлять Екатеринбургской агломерацией будет специальный орган

Как пояснили в администрации Екатеринбурга, сегодняшнее заседание было «установочным», поэтому пока кандидатура руководителя и формат работы Координационного совета не определены. Фото: Галина Соловьева

Главы 14 муниципалитетов Свердловской области (в числе которых – уральская столица) подписали первое крупное соглашение о взаимодействии в рамках развития Екатеринбургской агломерации. Один из пунктов соглашения предполагает создание Координационного совета агломерации. Этот орган будет курировать реализацию межмуниципальных проектов, входящих в специальный перечень.

Документ был подписан 11 ноября – в день, когда должен был стартовать традиционный форум «Города России». На площадке планировали посвятить большой блок мероприятий Екатеринбургской агломерации и тонкостям реализации межмуниципальных проектов. Своими подписями главы муниципалитетов подкрепили намерение сотрудничать при воплощении таких проектов в жизнь – будь то реконструкция коммунальной или транспортной инфраструктуры или возведение конкретных объектов, которыми смогут пользоваться жители сразу нескольких муниципалитетов. Все агломерационные проекты так или иначе будут связаны с нацпроектами, реализацией всевозможных программ и стратегических документов (кстати, в стратегиях развития муниципалитетов такие проекты указаны). Перечень проектов агломерации будет сформирован исходя из заявок муниципалитетов. Соглашение также гарантирует защиту жизненно важных интересов каждого муниципалитета, то есть возможность поглощения одного муниципалитета другим исключена.

Как пояснили «Облгазете» в администрации Екатеринбурга, сегодняшнее заседание было «установочным», поэтому пока кандидатура руководителя и формат работы Координационного совета не определены. Координационный совет возглавит один из глав муниципалитетов.

- Решение по координационному совету будет приниматься отдельно. Сейчас нам предстоит собрать предложения по составу участников, по регулярности встреч и по вопросам повестки, а также о порядке председательства. Чётких сроков, когда будет принято решение, пока нет, - пояснили "ОГ".

Планируется, что помимо координационного совета сформируют и профильные рабочие группы – так называемые Совет по экономике, Совет по экологии, Совет главных архитекторов, Транспортный совет, Совет по развитию инженерной инфраструктуры и другие. В их состав смогут войти не только представители муниципальной власти, но также представители бизнеса и других структур, заинтересованных в реализации профильных проектов.

- Мы очень рады, что муниципалитеты объединили свои усилия и подписали это соглашение. На наш взгляд, оно даст возможности территориального развития муниципалитетов, станет основанием для развития новых взаимоотношений, в том числе человеческих, производственных и инфраструктурных взаимосвязей, – сказал присутствовавший на церемонии подписания соглашения замгубернатора Олег Чемезов.