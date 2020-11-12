Владимир Якушев - об объединении регионов УрФО: "Такие решения не принимались и не обсуждаются"

Владимир Якушев призвал журналистов не обсуждать эту тему. Фото: Алексей Кунилов.

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев провёл первую пресс-конференцию на новом посту, во время которой он прокомментировал слухи об объединении Тюменской и Курганской областей с ЯНАО и ХМАО. По его словам, данный вопрос не обсуждается.

Накануне в свердловских СМИ появились сообщения о планах нового полпреда Президента РФ в УрФО по объединению нескольких регионов.

"Решений по объединению регионов УрФО не было, и в повестке этого вопроса нет. Не думаю, что эту тему стоит поднимать и обсуждать", - сказал полпред Президента РФ в УрФО.

По его словам, в каждом регионе существуют свои законы и особенности, к которым все привыкли. Кроме того, власти субъектов УрФО выстраивали работу в своих регионах на протяжении долгих лет, а их объединение сведёт все старания на нет.

Напомним, в ходе своей первой пресс-конференции на новом посту Владимир Якушев рассказал журналистам о том, будет ли он набирать в полпредство своих бывших коллег из Тюмени. Он заявил, что в его команду могут прийти новые опытные люди, к которым он привык.

Указ о назначении Владимира Якушева полпредом в УрФО подписал 9 ноября Президент России Владимир Путин. Своими основными задачами на новом посту Владимир Якушев назвал борьбу с коронавирусом и улучшение социально-экономического положения регионов.

В среду, 11 ноября, новый полпред Президента РФ в УрФО прибыл в Екатеринбург и приступил к своим рабочим обязанностям. По прибытии в уральскую столицу Владимир Якушев провёл встречу с коллективом аппарата полпреда.