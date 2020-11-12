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12 ноября 2020, 21:57

Владимир Путин и Садыр Жапаров обсудили меры борьбы с COVID-19

Владимир Путин у телефона

Владимир Путин провёл первый телефонный разговор с премьер-министром Киргизии Садыром Жапаровым после его назначения на пост исполняющего обязанности президента Республики. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл первый телефонный разговор с премьер-министром Киргизии Садыром Жапаровым после его назначения на пост исполняющего обязанности президента республики. Главы государств обсудили меры по борьбе с коронавирусом и ситуацию в Киргизии после проведения парламентских выборов.

"Обстоятельно обсуждены состояние и перспективы российско-киргизских отношений. Садыр Жапаров информировал о развитии ситуации в республике с учётом событий, произошедших после октябрьских парламентских выборов", - сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации в Кыргызской республике и заявил о намерении продолжать укрепление стратегического партнёрства двух стран. Кроме того, главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и совместную борьбу с пандемией COVID-19.

Напомним, 4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. В ночь на 6 октября демонстранты, не согласные с итогами голосования, захватили в Бишкеке здание парламента (там же находится администрация президента), здания правительства, мэрии и генпрокуратуры. Позднее ЦИК Киргизии объявил прошедшие парламентские выборы недействительными. После этого в отставку ушли премьер-министр и правительство страны, был утверждён новый состав правительства во главе с Садыром Жапаровым.

15 октября президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков заявил об уходе в отставку, а его полномочия перешли новому премьер-министру.

Областная газета Свердловской области

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