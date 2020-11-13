Владимир Путин подписал указ о создании центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху

Владимир Путин подписал указ о создании центра гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственного центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху. Решением организационных вопросов, связанных с деятельностью центра, будет заниматься Минобороны РФ.

Согласно документу, центр будет заниматься помощью в возвращении граждан, покинувших Нагорный Карабах, в места их постоянного проживания, координацией деятельности российских госорганов и общественных организаций по оказанию гуманитарной помощи, а также содействием в создании условий для нормальной жизнедеятельности населения. В состав центра войдут, в частности, представители МИД РФ, МЧС и ФСБ.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня. Публикуем полный текст документа, размещённого на сайте Кремля:

Фото: сайт Кремля

Во вторник, 10 ноября, Президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении подписали документ о полном прекращении огня. Согласно документу, Армения и Азербайджан обязались остановиться на занятых позициях и начать обмен военнопленными и телами.

Позже стало известно, что министры обороны России и Турции договорились о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали соответствующий меморандум. Сегодня Владимир Путин подписал документ, касающийся мер по поддержанию мира в Нагорном Карабахе.

Напомним, вооружённые столкновения в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики начались в конце сентября. Лидеры противоборствующих сторон обвинили друг друга в агрессивных боевых действиях и заявили о введении в своих странах военного положения.

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