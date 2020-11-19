Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина поздравили уральских ракетчиков и артиллеристов

Год 75-летия Победы подразделения Центрального военного округа встретили во всеоружии. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина поздравили военнослужащих и ветеранов ракетных войск и артиллерии. Профессиональный праздник отмечается ежегодно 19 ноября.

Поздравления первых лиц региона опубликовано в сегодняшнем номере «Областной газеты». В своём обращении губернатор напомнил, что памятный день приурочен к началу мощного контрнаступления советской армии под Сталинградом 19 ноября 1942 года, которое ознаменовало коренной перелом в Великой Отечественной войне. Артиллерия сыграла в той битве решающую роль.

«Сегодня артиллерийские и ракетные войска России достойно продолжают славные традиции прошлого. Год 75-летия Победы подразделения Центрального военного округа встретили во всеоружии. Благодаря государственной программе модернизации армии они более чем на 50% оснащены современными образцами вооружения», - отметил Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, только за минувшие два года части ЦВО получили более 500 единиц техники, в том числе передовые ракетные комплексы «Искандер», системы залпового огня «Торнадо», беспилотные летательные аппараты «Орлан», радиолокационный комплекс «Аистёнок». Многие образцы техники, поступившие в войска, выпущены оборонными предприятиями Свердловской области.

Евгений Куйвашев поблагодарил всех военнослужащих и ветеранов войск «за верность присяге, добросовестную службу, активное участие в патриотическом воспитании молодёжи».

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина также отметила решающую роль артиллеристов в контрнаступление советских войск под Сталинградом в 1942 году.

Председатель регионального парламента напомнила, что на Среднем Урале День ракетных войск и артиллерии наполнен особым смыслом: предприятия Свердловской области играют значимую роль в оснащении Российской армии самыми современными видами оружия и боеприпасов.

«В ракетных и артиллерийских частях Вооружённых сил России служат тысячи жителей Свердловской области. Они достойно исполняют свой воинский долг, осваивают самое современное оружие и боевую технику, проявляют высокий профессионализм, мужество, стойкость, силу духа и мастерство. Ракетные войска и артиллерия надёжно охраняют рубежи нашей страны, берегут покой россиян», - подчеркнула Людмила Бабушкина.