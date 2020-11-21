Евгений Куйвашев поздравил работников налоговых органов

Профессиональный праздник налоговиков отмечается в России ежегодно 21 ноября. Фото: Александр Зайцев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работников и ветеранов налоговой службы региона. Профессиональный праздник налоговиков отмечается в России ежегодно 21 ноября.

Обращение главы региона опубликовано в сегодняшнем номере «Областной газеты». Евгений Куйвашев напомнил, что налоговое ведомство «играет важную роль в социально-экономическом развитии региона, создаёт необходимые условия для реализации национальных проектов и региональной программы «Пятилетка развития».

«Управление Федеральной налоговой службы России по Свердловской области – одно из крупнейших в стране – в этом году отметило 30-летие со дня создания. Профессионализм, ответственность и опыт сотрудников подразделения обеспечивают высокую собираемость налогов, стабильный прирост доходов бюджета», - подчеркнул губернатор, добавив, что по итогам 2019 года в консолидированный бюджет региона поступило на 1,2 млрд рублей больше налогов, чем по итогам 2018 года.

Глава региона также отметил, что в период пандемии, управление стало не только фискальным органом, но и эффективным посредником между предпринимателями и государством. Так, через систему сервисов налоговой службы Свердловской области были оказаны многие меры государственной поддержки налогоплательщикам, которыми воспользовались более 30 тысяч компаний, и индивидуальным предпринимателям на общую сумму порядка 2 млрд рублей.

В конце своего обращения, глава региона поблагодарил руководство и коллектив УФНС по Свердловской области «за добросовестный труд, весомый вклад в создание комфортной среды для налогоплательщиков, формирование благоприятного инвестиционного климата, упрочение правовой культуры общества».

Напомним, до 1 декабря необходимо заплатить земельный, транспортный налоги и налог на имущество. К 1 ноября все налогоплательщики региона получили соответствующие уведомления.