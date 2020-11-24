Избирком Екатеринбурга принял постановление по итогам довыборов в гордуму

В Екатеринбурге установили общие результаты довыборов в гордуму. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге установили общие результаты довыборов в гордуму. Избирательная комиссия не нашла нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования.

Как сообщает пресс-служба горизбиркома, в ходе сегодняшнего заседания комиссия приняла постановление, обобщающее итоги кампании в двух округах. В ходе рассмотрения вопроса члены комиссии отметили «отсутствие нарушений, которые могли бы поставить под сомнение волеизъявление горожан».

«Попытки некоторых лиц искусственно создать негативный информационный фон кампании и навязать скандальную повестку в день голосования не стали препятствием для свободного осуществления избирателями своих прав», - говорится в сообщении избирательной комиссии.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», довыборы в городскую думу состоялись в уральской столице в минувшее воскресенье. За два освободившихся мандата – в округе №9 и округе №3 - боролись десять кандидатов. Победу в обоих округах одержали представители «Единой России» Антон Швалёв (округ № 3, 1 451 голос (28,33%) и Виталий Чачин (округ № 9, 2 400 голосов (39,91%). После официального опубликования итогов они получат удостоверения об избрании.

Подробности прошедшего голосования — в материале «Областной газеты».